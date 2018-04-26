ЦБ лишил лицензий еще два банка

Банк России отозвал лицензии сразу у двух банков — московского «Нового кредитного союза» и махачкалинского «Эльбина», говорится на сайте регулятора.

В деятельности обеих кредитных организаций Центробанк выявил многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

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ЦБ также обратил внимание на проведение в банке валютно-обменных операций, которые не вносились в отчетность. В частности, в «Новом кредитном союзе» выявлены подозрительные и не имеющие экономического смысла сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты.

Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении обоих банков меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

По размеру активов «Новый кредитный союз» занимал 437-е место в банковской системе России, а «Эльбин» — 483-е место.

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