Еще два банка остались без лицензии ЦБ

Банк России отозвал лицензии сразу у двух московских банков — «Логоса» и «Русского Торгового Банка». Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

В деятельности банка «Логос» были установлены «неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма», отмечает ЦБ.

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Также в «Логосе» в рамках надзорных мероприятий были установлены факты осуществления «валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ». Помимо этого, в 2018 году кредитная организация «была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операции», рассказали в ЦБ.

ЦБ сообщает, что бизнес-модель «Русского Торгового Банка» носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом кредитная организация не исполняла требования об отражении в отчетности реального финансового положения и представляла в Банк России недостоверную отчетность.

По размеру активов банк «Логос» занимал 514-е место в российской банковской системе, «Русский Торговый Банк» — 215-е.

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