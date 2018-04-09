Банк из Крыма лишился лицензии ЦБ

ЦБ отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ, сообщает пресс-служба регулятора.

На балансе ВВБ образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Из-за этого в декабре прошлого года банк оказался неспособным исполнять требования кредиторов, отмечают в ЦБ.

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«В целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банк ВВБ с учетом его значимости для республики Крым и города Севастополь приказом Банка России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов», — говорится в сообщении.

В кредитной организации назначена временная администрация.

Банк ВВБ — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения и предусматривает выплату возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

По данным ЦБ, на 1 марта 2018 года по величине активов ВВБ занимал 179-е место в российской банковской системе.

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