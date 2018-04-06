Банк России захотел стать силовым органом

Российское правительство предлагает позволить Центробанку беспрепятственно проникать в офисы компаний и изучать документы. Предполагается, что это облегчит проверки соблюдения закона об инсайдерской информации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Предложение уже направлено в Госдуму.

Согласно предложению кабмина, сотрудникам регулятора для доступа в помещения компаний и организаций будет достаточно предъявить служебные удостоверения. Они будут иметь право требовать от юридических и физических лиц и организаций выдать документы и информацию, даже если те составляют коммерческую, служебную и банковскую тайну. Исключением станут только данные, составляющие государственную и налоговую тайны.

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Под проверки Центробанка могут попасть и иностранные организации, не являющиеся юрлицами, иностранные граждане, федеральные органы власти и ряд государственных органов. Однако заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что такие проверки представителями регулятора будут производиться только при наличии серьезных оснований предполагать нарушения законодательства об инсайдерской информации. По данным источника РБК в Госдуме, инициатором изменений является сам Банк России.

По действующему законодательству регулятор может только запрашивать документы у организаций в рамках борьбы с незаконным распространением инсайдерской информации.

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