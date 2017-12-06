ЦБ засекретил информацию о банках из-за санкций

Банк России скрыл на своем сайте список банков, которые уполномочены работать c контрактами в сфере гособоронзаказа, до одобрения соответствующего закона Госдумой. Внимание на это обратило агентство «Интерфакс».

Прежде регулятор каждый месяц публиковал этот перечень. В последний раз список был обновлен по состоянию на начало октября. Тогда в него входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, АБ «Россия» и банк «Санкт-Петербург».

В Госдуму ранее был внесен законопроект, который может сделать закрытым как список банков, уполномоченных работать с контрактами в сфере гособоронзаказа, так и критерии отбора таких финансовых организаций. Ожидается, что инициатива будет принята в декабре.

В настоящее время для получения банком полномочий по сопровождению контрактов в рамках гособоронзаказа капитал кредитного учреждения должен быть более 100 миллиардов рублей, банк должен находиться под контролем России или Центробанка, организация обязана иметь лицензию на проведение работ по использованию сведений, составляющих гостайну. При этом кабмин по согласованию с президентом может внести в этот список банк, не соответствующий требованиям к капиталу и контролирующему акционеру, если кредитное учреждение уже имеет положительный опыт сопровождения подобных контрактов.

В августе США приняли новые санкции против России. Согласно документу, под ограничения могут попасть не только юридические и физические лица из черных списков, но и компании, банки и персоны, которые проводили сделки, сотрудничали или помогали в работе лицам из санкционного списка.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российские банки при финансировании оборонных предприятий ищут способы уйти от рисков, усилившихся после принятия в США закона о санкциях. В частности, по данным агентства, сложившаяся ситуация вызвала беспокойство у Сбербанка и ВТБ — кредитные учреждения выдают займы оборонным предприятиям под государственные гарантии.