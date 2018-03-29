Сразу два российских банка лишились лицензии ЦБ

ЦБ лишил лицензии самарский Активкапитал Банк (АК Банк) и «Лайтбанк» из Москвы. Об этом в четверг, 29 марта, сообщила пресс-служба Банка России.

В марте нынешнего года из АК Банка была выведена значительная часть активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, дефициту ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами, указывается в ЦБ.

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Проблемы у «Лайтбанка» возникли из-за высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. «Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера капитала «Лайтбанка» и наличие основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.

АК Банк и «Лайтбанк» являются участниками системы страхования вкладов. В кредитных организациях назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.

28 марта «Ведомости» сообщили о том, ЦБ собирается поделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками — им предъявят упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление.

За последние годы Банк России отозвал лицензии у нескольких сотен кредитных организаций, а также создал новую систему санации банков с помощью Фонда консолидации банковского сектора.

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