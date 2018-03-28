Бывшим владельцам прогоревших банков предъявят упущенную выгоду

Банк России собирается поделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками — им предъявят упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Величина убытков будет определяться исходя из того, что регулятор мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств в фонды консолидации банковского или страхового сектора.

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Ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при их выдаче на возвратной основе по ставке ниже рыночной, пояснил зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, после введения временной администрации регулятор обнаруживает, что решения и действия лиц, контролировавших кредитную организацию, стали причиной значительных убытков. Предложенные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд, считает Поздышев.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по данным на конец 2017 года истратило на санацию банков 1,8 триллиона рублей. В том числе 1,505 триллиона рублей было направлено за счет кредитов ЦБ, 305 миллиардов рублей — за счет средств имущественного взноса России в имущество АСВ и 7,75 миллиарда рублей — за счет средств Фонда страхования вкладов.

Банк России за последние годы отозвал лицензии у нескольких сотен финансовых организаций, а также создал новую систему санации банков с помощью Фонда консолидации банковского сектора. Через этот фонд с середины 2017-го проходят крупные проблемные банки, крах которых мог вызвать серьезные проблемы для всей экономики.

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