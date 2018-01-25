Банкам запретят покупать банки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) категорически против покупки крупными государственными банками, в частности Сбербанком и ВТБ, других банков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

По его словам, антимонопольщики фиксируют резкое снижение конкуренции на банковском рынке, а доля государственных банков растет все сильнее. Поэтому ФАС предлагает Банку России запретить госбанкам покупку других финансовых организаций.

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«Я считаю, нужно сокращать долю государства в них. Возможный путь здесь — все должно корреспондироваться с выстраиванием системы обеспечения стабильности банковской системы», — сказал Кашеваров, отметив, что следующий этап — решение вопроса о приватизации банков.

По мнению замглавы ФАС, наиболее оптимальный вариант снижения государства в банковском секторе — это проведение IPO (первичное размещение акций на бирже).

При этом ФАС не видит проблем с выходом на биржу из-за введенных санкций, по словам Кашеварова, это «условный фактор». Он убежден, что интерес инвесторов в первую очередь определяется перспективностью актива и наличием денег.

Банк России за последние годы отозвал лицензии у нескольких сотен финансовых организаций, а также создал новую систему санации банков с помощью Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Через этот фонд проходят крупные проблемные банки, крах которых мог вызвать серьезные потрясения для всей экономики. Через систему ФКБС, по данным на начало 2018 года, проходят ФК «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Из-за вхождения ФКБС, который подчиняется Банку России, в капитал проблемных банков доля государства в финансовом секторе уже превысила 80 процентов.

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