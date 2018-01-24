ВТБ утратил контроль над Почта банком

Группа ВТБ утратила контроль над Почта банком — председатель правления кредитной организации Дмитрий Руденко купил две акции Почта банка у группы ВТБ. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что решение о продаже банком ВТБ двух акций Почта банка и уравновешивании голосов с «Почтой России» было целесообразным, сообщает ТАСС.

«Это мало что за собой влечет, но действительно мы договорились с Минкомсвязи и с "Почтой России", что целесообразней иметь равные пакеты участия ВТБ и "Почты России". Поэтому две акции были переданы менеджменту для уравновешивания», — сказал Костин. Такие условия «комфортны» и для ВТБ, и для «Почты России», добавил глава госбанка.

Теперь группа ВТБ имеет право распоряжаться 49,99 процента акций кредитной организации, доля «Почты России» также составляет 49,99 процента. Руденко владеет 0,000024 процента.

В октябре 2017 года Костин прогнозировал, что чистая прибыль Почта банка в 2017 году может составить 1 миллиард рублей.

Почта банк создан в январе 2016 года группой ВТБ и ФГУП «Почта России» на базе дочернего банка ВТБ 24 — Лето банка. До продажи двух акций у ВТБ было 50 процентов плюс одна акция Почта банка.

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