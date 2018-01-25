Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом в четверг, 25 января, сообщила пресс-служба регулятора.

«В ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — говорится в сообщении.

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Решение принято в связи с неисполнением банком «Стар Альянс» требований российского законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также достоверности представлявшихся сведений, отметили в ЦБ.

В кредитную организацию назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

По данным ЦБ, «Стар Альянс» на 1 января 2018 года занимал 536-е место в российской банковской системе.

Центробанк начал регулярно отзывать лицензии у банков в 2013-м. По состоянию на 22 января 2018 года в России зарегистрировано 515 действующих кредитных организаций.

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