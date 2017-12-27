Названы семь главных событий года в банковском секторе России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала семь главных событий 2017 года, произошедших в банковском секторе. Уходящий год запомнится методами оздоровления, которые выбирал ЦБ в отношении частных кредитных организаций, — санацией одних и отзывом лицензий у других крупных кредитных организаций. Как сообщила в интервью «Вестям» Набиуллина, этот процесс продлится еще два года.

Несмотря на позитивный взгляд на текущее положение дел, методы регулятора и скорость, с которой он принимал решения, все же вызвали критику со стороны участников рынка. Самым громким противостоянием стали судебные процессы в отношении бывшего руководства банка «Югра», обвинившего регулятора в фальсификации отчетности для создания условий по отзыву лицензии.

В июле ЦБ вошел с планом оздоровления в банк «Югра», а затем отозвал у него лицензию. По словам собственников, менее чем за месяц временная администрация привела вполне жизнеспособный банк к краху. Причинами регулятор назвал неисполнение «Югрой» предписаний, падение нормативов достаточности капитала ниже 2 процентов и уменьшение собственных средств до размера ниже минимального значения уставного капитала на момент регистрации банка. В конфликт на стороне «Югры» вмешалась Генпрокуратура. Правоохранители сочли приказы регулятора безосновательными.

Основной акционер «Югры» Алексей Хотин неоднократно обращался в ЦБ с предложениями оздоровить банк собственными силами, без привлечения средств АСВ и ФКБС. В том числе, предлагалось задействовать тот же самый механизм bail-in, который регулятор сам ранее задействовал при санации «Пересвета». Однако регулятор к плану Хотина» прислушиваться не стал.

События с «Югрой» стали самым крупным страховым случаем в истории банковской системы России. Однако остались еще более 35 тысяч человек, чьи вклады превысили сумму страховой выплаты. Многие из них до сих пор продолжают бороться за свои права, пытаясь вернуть свои деньги.

Заканчивается год судебными заседаниями, на которых рассматривается тяжба между представителями регулятора и «Югры». Акционеры и бывшее руководство банка не сдаются и в судебном порядке оспаривают все действия ЦБ. Это противостояние еще не закончилось и продолжится уже после новогодних праздников. Даже если неравный бой с Центробанком закончится поражением «Югры», Алексей Хотин уже создал прецедент: действия регулятора можно и нужно оспаривать. «Югра» обвиняет ЦБ в подтасовке фактов для отзыва лицензии. Эксперты уже видят положительный эффект в том, что в ходе «дела "Югры"» Банк России наконец-то вынудили хоть как-то отвечать на многочисленные претензии рынка.

Другим заметным событием в секторе стал отзыв лицензии у Татфондбанка. В марте ЦБ начал надзорную активность с отзыва лицензии у Татфондбанка. В отношении председателя правления банка Роберта Мусина и ряда других руководителей компании были заведены уголовные дела.

Также заметным событием в секторе стала санация банка «Пересвет». Само решение ЦБ об оздоровлении данной структуры, принятое через полгода после введения в банк временной администрации, вызвало большой шум в СМИ и бизнес-среде. Кроме того, в уходящем году ЦБ провел санацию «Открытия» и Бинбанка. Позже, в декабре, временная администрация была введена регулятором в Промсвязьбанк, принадлежащий братьям Ананьевым. Совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев, в свою очередь, обвинил Банк России в сознательной атаке на свою компанию.

Помимо прочего, в мае был подписан указ о создании Фонда консолидации банковского сектора, куратором ФКБС назначен первый зампред Центробанка Василий Поздышев.