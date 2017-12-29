Банк с исчезнувшим руководством лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у вологодского банка «Северный Кредит». Об этом сообщается в материалах регулятора. Ранее кредитная организация, находящаяся под санкциями США из-за деятельности в Крыму, сообщила об исчезновении своего руководства.

В конце декабря банк приобрел крупный портфель ценных бумаг. Но ЦБ выяснил, что у кредитной организации не оказалось документов, подтверждающих права собственности на них.

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По мнению регулятора, договор о приобретении ценных бумаг был заключен временно исполняющим обязанности руководителя банка и является частью схемы по выводу активов. Оценка выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств.

«Недобросовестные действия руководства банка "Северный Кредит", осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

25 декабря на сайте «Северного Кредита» было опубликовано сообщение об исчезновении руководства. «Продемонстрировав успешные показатели на протяжении всей деятельности, банком заинтересовались лица, которые привели его к плачевному итогу. Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в "Северном Кредите", они смогли влиять на финансовые операции», — отмечалось в сообщении.

В июне Минфин США внес в санкционные списки шесть банков, действующих на территории Крыма, в том числе вологодский «Северный Кредит».

В начале декабря банк занимал 244-е место в банковской системе России по величине активов.

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