Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров

В России арестована группировка топ-менеджеров, разорявших банки, в которых они работали. Об этом во вторник, 12 декабря, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в СИЗО оказался бывший президент обанкротившегося банка «Динамичные системы» Федор Цырульник, вынужденный вернуться в Россию с Маврикия, где у него возникли криминальные проблемы. Также был задержан бывший милиционер Виктор Аверин, работавший в пяти разорившихся банках — он попался на езде без прав, и еще несколько фигурантов дела о хищениях рангом пониже.

Расследование началось после обращения в Следственный комитет России главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В ходе проверки выяснилось, что из банка «Динамичные системы» в апреле 2016 года, за месяц до отзыва лицензии, под видом кредитов вывели почти все средства клиентов. Около 585 миллионов рублей были перечислены на счета фирм-однодневок, откуда они были обналичены и похищены.

После краха «Динамичных систем» многие менеджеры перешли на работу в банк «Европейский стандарт». ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации 4 декабря. За месяц до этого неизвестные забрали из его хранилища пять миллионов долларов.

При этом ранее, до «Динамичных систем», Аверин занимал различные должности в Лефко-банке, лишенном лицензии за долги в 3,4 миллиарда рублей рублей, банке «Российский кредит» (потерял лицензию в 2015 году, долги — 126 миллиардов рублей), Транснациональном банке (также лишился лицензии в 2015 году, долг — 2,6 миллиарда рублей) и КБ «Нота-банк» (2015 год, 26 миллиардов рублей долга).

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса выступила назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. На 1 сентября 2017 года права на ведение банковской деятельности лишились 346 кредитных организаций.