ЦБ отобрал лицензии у двух банков

ЦБ отозвал лицензии у московского банка «Европейский Стандарт» у краснодарского «Новопокровский». Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщила пресс-служба регулятора.

«Бизнес "Европейского стандарта" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — отмечается в сообщении.

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В деятельности «Новопокровского» ЦБ обнаружил признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, которые занимались «схемными» операциями.

В кредитных организациях введена временная администрация. Банки являются участниками системы страхования вкладов.

В начале ноября «Новопокровский» занимал 208 место, а «Европейский Стандарт» — 539-е место в банковской системе России.

27 ноября Центробанк ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Новый символ».

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, число банков в России может сократиться с 600 до 300 в течение ближайших четырех лет в результате чистки сектора и усиления консолидации.

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса выступила назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. На 1 сентября 2017 года права на ведение банковской деятельности лишились 346 кредитных организаций.