Еще один московский банк лишился лицензии

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у московского банка «Новый символ». Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщила пресс-служба регулятора.

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отмечается в сообщении.

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Кроме того, в 2016-2017 годах «Новый символ» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. В банке была установлена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

«Новый символ» является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, на 1 ноября кредитная организация занимала 420-е место в российской банковской системе.

17 ноября ЦБ отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка.

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, число банков в России может сократиться с 600 до 300 в течение ближайших четырех лет в результате чистки сектора и усиления консолидации.

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса выступила назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. На 1 сентября 2017 года права на ведение банковской деятельности лишились 346 кредитных организаций.