ЦБ предложил увеличить срок работы временной администрации в банках

Банк России намерен продлить срок действия временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов до полутора лет. Поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)» ЦБ направил на согласование в Минфин, пишет газета «Ведомости».

Также предлагается изменить порядок начисления мораторных процентов (проценты, начисляемые на требования кредиторов во время моратория) по валютным обязательствам. Временная администрация сможет использовать капитал банка для покрытия его убытков, в том числе при необходимости менять его уставный капитал, отмечает издание.

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Срок действия временной администрации может продлеваться, чтобы исключить правовые риски на случай, если он истечет до завершения нужных процедур, сообщили в ЦБ.

16 октября правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за фальсификацию финансовой отчетности, совершенную группой лиц. Документ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.

В сентябре ЦБ предложил временно ограничивать право на выезд за рубеж собственников и руководителей, которые довели свои банки и страховые компании до плачевного состояния.

В настоящее время регулятор назначает временную администрацию в банки сроком на шесть месяцев.

По данным агентства «Эксперт РА», совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ в нынешнем году, составляет 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей.

Начиная с 2013 года ЦБ вывел из финансовой системы более 300 банков.