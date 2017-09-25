Банк России предложил ограничить выезд за рубеж недобросовестных банкиров

Банк России предложил временно ограничивать право на выезд за рубеж собственников и руководителей, которые довели свои банки до плачевного состояния. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Соответствующий законопроект уже одобрило Минэкономразвития, отметил собеседник агентства. Нововведения затронут также собственников и менеджмент негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

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15 сентября директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов Юлия Медведева заявила, что большинство случаев банкротств российских кредитных организаций вызвано воровством денег.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже обсуждали проблему недобросовестных финансистов. Глава регулятора пожаловалась, что зачастую банкиры, замешанные в воровстве денег, выезжают за границу, куда уже выведены активы. «Может быть, законодательно продумать эту тему, потому что у нас граждан, которые не платят за ЖКХ или штрафы ГИБДД, могут не выпустить за границу. А банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают», — сказала Набиуллина.

По данным агентства «Эксперт РА», совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ в нынешнем году, оценивается в 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей.

Начиная с 2013 года ЦБ вывел из финансовой системы более 300 банков.