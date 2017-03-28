Костин предложил выгонять из профессии недобросовестных банкиров

Президент ВТБ Андрей Костин предложил вывести из профессии недобросовестных банкиров через механизм запрета деятельности для скомпрометировавших себя ранее менеджеров. Об этом сообщает Rambler News Service.

По его словам, Ассоциация российских банков (АРБ) до сих пор не давала оценки тем, кто «позорят нашу профессию, уводят и воруют деньги клиентов».

Костин добавил, что банковский сектор является одним из самых криминальных в стране на сегодняшний день. Глава ВТБ привел в пример бенефициара Внешпромбанка Ларису Маркус, владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева и других банкиров из лопнувших финансовых организаций.

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Президент ВТБ также отметил, что банк поддерживает инициативу ЦБ по мотивированной передаче правоохранительным органам документов, которые составляют банковскую тайну, с целью ускорения возбуждения уголовных дел против недобросовестных менеджеров.

В свою очередь, глава АРБ Гарегин Тосунян заявил, что ассоциация обсудит идею ответственности для скомпрометировавших себя банкиров. «Это действительно вопрос, который должен быть корпоративной темой и который формулирует стандарты поведения», — сказал он.

В октябре 2016 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что с 2013 года количество банков, вовлеченных в сомнительные сделки, сократилось со 150 до «не более чем 10». «Нас радует, что люди начинают понимать — наказание неизбежно для тех, кто не уважает закон. Недобросовестные банкиры получили наказание и отправились в тюрьму, и очень важно избежать повторения подобных преступлений», — сказала глава ЦБ.