Вкладчики лопнувших банков получили 600 миллиардов рублей в 2016 году

В 2016 году вкладчики закрытых банков получили почти 591 миллиард рублей в качестве страхового возмещения. Это на 60 процентов больше, чем в 2015-м, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

При этом объем страховой ответственности банков составил 539,3 миллиарда рублей, тогда как в 2015 году — 443 миллиарда рублей, отметили в агентстве.

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В 2016 году лицензии ЦБ лишились 97 банков, страховой случай наступил для 89 кредитных организаций. Количество вкладчиков, имеющих право на получение компенсации, составило 2,12 миллиона человек, из них за выплатой обратились 1,04 миллиона.

АСВ сообщает, что с момента возникновения системы страхования вкладов до 16 января 2017 года было зафиксировано 384 страховых случая. Размер страховой ответственности по банкам составил 1,37 триллиона рублей. Право на получение возмещения получили 7,41 миллиона человек. Получили возмещение 3,08 миллиона вкладчиков на общую сумму 1,34 триллиона рублей.

В 2016 году 31 банк вышел из системы страхования вкладов. По данным АСВ на 23 января, участниками системы остаются 809 российских банков. Из них 512 обладают действующей лицензией на работу с физическими лицами. В процессе ликвидации находятся 293 кредитные организации.

24 января «Ведомости» писали, что АСВ заподозрило вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка в махинациях с целью получения страховки.

В декабре 2016 года СМИ сообщали, что вкладчики банков, у которых отозвали лицензии в 2016 году, потеряли около 50 миллиардов рублей.

Депозиты на сумму до 1,4 миллиона рублей защищены государством. В случае закрытия банка, входящего в систему страхования вкладов, АСВ выплачивает клиенту компенсацию в рамках указанного объема.