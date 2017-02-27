Россию призвали очистить от «банков-помоек»

ВТБ одобряет нынешнюю политику Банка России по оздоровлению финансового сектора. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил первый зампред финансовой организации Юрий Соловьев в интервью Reuters.

«Из банковской системы должны уйти так называемые помойки. Процессы, реализуемые ЦБ, укрепляют банковскую систему и выводят экономику из тени, а также способствуют увеличению клиентуры у банков-лидеров, таких как мы, — сказал он.

Материалы по теме Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

С другой стороны, уверен банкир, спешить с внедрением жестких нормативов (например, стандартов, Базель III) не стоит. «У нас главная просьба к ЦБ — не двигаться быстрее мирового тренда. Мы видели, что европейские регуляторы делали такие вещи, и посмотрите теперь на состояние европейской банковской системы», — пояснил он.

По словам Соловьева, европейские дочерние компании ВТБ «сильно страдают» от ужесточения регуляторных требований и запрета на ряд прибыльных операций. ВТБ, тем не менее, продолжит поддерживать свой европейский бизнес. В то же время, банк нацелен на оптимизацию количества персонала, бизнес-модели и юридических форм присутствия в Европе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в октябре 2016 года в интервью The Financial Times сообщала, что с 2013 года количество банков, вовлеченных в сомнительные сделки, сократилось со 150 до «не более чем 10». «Нас радует, что люди начинают понимать — наказание неизбежно для тех, кто не уважает закон. Недобросовестные банкиры получили наказание и отправились в тюрьму, и очень важно избежать повторения подобных преступлений», — сказала глава ЦБ.