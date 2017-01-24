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Бывшего главу банка «Гагаринский» отправили в колонию за хищение 240 миллионов

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Эдуард Кадыргулов
Эдуард Кадыргулов

Никулинский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения бывшего главу банка «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова, похитившего у своей организации 240 миллионов рублей. Об этом во вторник, 24 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Самоходкина.

По ее словам, бывший банкир признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») . Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

По версии следствия, Кадыргулов, используя подложные документы и подставное юридическое лицо, сначала похитил у банка 30 миллионов рублей под видом открытия нового офиса. Еще 210 миллионов рублей он с сообщниками похитил, когда Центробанк начал в отношении банка процедуру отзыва лицензии.

26 октября 2015 года Арбитражный суд Москвы признал «Гагаринский» банкротом по иску ЦБ. Лицензии кредитная организация лишилась 3 июля 2015 года в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, банк неоднократно нарушал требования федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

При этом «Гагаринский» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов.

По данным на 1 июня 2015 года «Гагаринский» занимал 384-е место в банковской системе России по размеру активов. Финансовая структура входила в систему страхования вкладов. Деньги на депозитах держали более 4 тысяч человек.

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