Названа главная причина разорения российских банков

Большинство случаев банкротств российских кредитных организаций вызвано воровством денег. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявила директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева, передает «Интерфакс».

«Порядка 80 процентов кредитных организаций, признанных банкротами, стали такими исключительно из-за того, что там имелось преднамеренное банкротство, то есть вывод активов и другие злоупотребления. Ущерб, как правильно уже сказали, более 1,1 триллиона рублей от всей этой чудесной деятельности», — сказала она.

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В качестве примера Медведева привела истории с Внешпромбанком и Пробизнесбанком. Вывод активов из них производился за счет выдачи заведомо невозвратных кредитов «техническим» юрлицам, не ведущим хозяйственной деятельности. «Они получают средства, перекачивают или обналичивают и поддерживают только видимость существования путем реструктуризации долгов, перекредитовок и так далее. Только наращивается этот долг благодаря искусственному способу поддержания жизни, это все увеличивает "дыру" в банке», — пояснила она.

В конце августа младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский сообщил, что совокупная «дыра» в балансах российских банков, лишенных лицензий ЦБ в нынешнем году, оценивается в 0,5 триллиона рублей. С начала расчистки банковской системы — осени 2013 года — она выросла до двух триллионов рублей.

ЦБ с 2013 года вывел из финансовой системы более 300 банков.