Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ

Госдума на пленарном заседании в пятницу, 9 июня, продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России еще на пять лет. Об этом сообщает ТАСС.
Новый срок полномочий Набиуллиной отсчитывается от 24 июня 2017 года.
В марте президент России Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на пост главы ЦБ на второй срок.
Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 24 июля 2013-го. В 2007-2012 годах была министром экономического развития. Закончила экономический факультет МГУ, принимала участие во всемирной стипендиальной программе Йельского университета (2007). В 2015-м была названа лучшей в мире главой центрального банка по версии журнала Euromoney. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV cтепени.
На посту председателя ЦБ Набиуллина занялась расчисткой банковского сектора от недобросовестных игроков, отпустила рубль в свободное плавание. Также при ней инфляция снизилась почти до целевого показателя в четыре процента.