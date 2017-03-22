Путин представил кандидатуру Набиуллиной для назначения главой ЦБ на второй срок

Президент Владимир Путин представил в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост главы Банка России на второй срок. Об этом в среду, 22 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Президент представил в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2017 года», — сказано в тексте документа.

Ранее 22 марта в ходе встрече с Набиуллиной глава государства заявил о намерении представить в нижнюю палате парламента ее кандидатуру для продления полномочий в должности председателя Центрального банка Российской Федерации на новый срок.

Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк с 24 июля 2013-го. В 2007-2012 годах была министром экономического развития. Закончила экономический факультет МГУ, принимала участие во всемирной стипендиальной программе Йельского университета (2007). В 2015-м была названа лучшей в мире главой центрального банка по версии журнала Euromoney. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV cтепени.

По действующему законодательству, председатель Банка России назначается на четыре года.