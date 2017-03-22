Путин предложит оставить Набиуллину на второй срок

Кандидатура Эльвиры Набиуллиной будет внесена в Госдуму для продления ее полномочий на посту председателя ЦБ. Об этом в среду, 22 марта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Центробанка, передает ТАСС.

«Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу на следующий срок в качестве председателя Центрального банка РФ», — приводит агентство его слова.

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Глава государства рассчитывает на то, что Банк России под руководством Набиуллиной будет «действовать так же независимо, так же уверенно будет себя вести».

По его словам, действия Центробанка всегда вызывают реакцию и экспертных кругов, и общества. «Мнение всегда расходится по поводу того, что и как делает Центральный банк. Вместе с тем, совершенно очевидным является то обстоятельство, что Центральный банк под вашим руководством сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике в целом, для стабильного развития банковского сектора, да и всей финансовой сферы», — сказал Путин.

Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 2013 года. C 2007 по 2012 год — министр экономического развития. Выпускница экономического факультета МГУ, участница всемирной стипендиальной программы Йельского университета (2007), лучшая в мире глава центрального банка по версии журнала Euromoney (2015). Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV cтепени.

Согласно действующему законодательству председатель Банка России назначается на четыре года.