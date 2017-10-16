За подделку финансовой отчетности предложили сажать на семь лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за фальсификацию финансовой отчетности, совершенную группой лиц, сообщается на сайте кабмина.

Документ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности. Это обеспечит «индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственности», отмечается в сообщении.

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В настоящее время максимальное наказание за подделку финотчетности составляет четыре года лишения свободы. Также отдельно не прописана ответственность за это преступление в том случае, если его совершила группа лиц по предварительному сговору.

В июне зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ регулярно выявляет различные схемы раздувания капитала среди недобросовестных банков и регулятор озабочен мягкостью наказания за фальсификацию финансовой отчетности. «Лица, которые с помощью различных схем вывели из банков миллиарды рублей средств вкладчиков и кредиторов, потом получают лишь штраф в размере 500 тысяч рублей. Вряд ли это можно назвать нормальным», — отметил он.