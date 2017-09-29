Набиуллина возьмется за ответственность банкиров

Идея о запрете выезда за рубеж недобросовестным банкирам продвигается с трудом, министерства приходится убеждать в необходимости такой меры. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

«Найти юридические механизмы действительно очень сложно, потому что нам нужно найти такой механизм, который не позволял бы нарушать законные права граждан о свободе передвижения», — сказала она.

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По ее словам, мошенничества в финансовой сфере делаются очень хитроумными схемами, которые очень сложно доказать. Их расследование занимает от 3 до 6 месяцев. «Если бы институт экстрадиции работал очень эффективно, можно было об этом не говорить. Но мы видим, по примеру многих банков, как банкиры, собственники, менеджеры, которые, потом уже оказывается доказанным, действительно участвовали в крупных мошеннических сферах, их невозможно экстрадировать», — добавила глава ЦБ.

Регулятор начал видеть проблемы в банках гораздо раньше, но не всегда может доказать их формально. Для этого в Банке России создана специальная служба оценки активов, которая отделена от процесса принятия решений. «Поэтому надзорный процесс у нас централизован, и он существенно изменился», — отметила Набиуллина.

Ранее председатель Банка России заявила, что проблемы в российском банковском секторе являются точечными и не несут рисков для системы в целом.

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уже обсуждали проблему недобросовестных финансистов. Глава регулятора пожаловалась, что зачастую банкиры, замешанные в воровстве денег, выезжают за границу, куда уже выведены активы.