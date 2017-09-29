Глава ЦБ назвала проблемы в российском банковском секторе точечными

Проблемы в российском банковском секторе являются точечными и не несут рисков для системы в целом. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС ссылкой на телеканал «Россия 24».

Для их устранения регулятор проводит политику оздоровления и вывода с рынка хронически неустойчивых кредитных организаций с большим объемом проблемных активов, отметила она.

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«Мы эту политику проводим, надеемся на ее завершение. Процесс этот должен быть конечным. Но эта проблема не представляет какого-то системного риска», — подчеркнула Набиуллина.

21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка. В конце августа регулятор принял аналогичное решение в отношении банка «Открытие».

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, санаций крупных российских банков, скорее всего, больше не будет. Банк России гарантирует права всех без исключения клиентов кредитных организаций, и ничьи интересы не пострадают, полагает он.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что ситуация в отрасли остается в целом стабильной благодаря деятельности Фонда консолидации банковского сектора.