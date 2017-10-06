Финансы
 

Число российских банков резко уменьшится

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Число банков в России может сократиться с 600 до 300 в течение ближайших четырех лет в результате чистки сектора и усиления консолидации. Такой прогноз в пятницу, 6 октября, представило международное рейтинговое агентство Fitch, сообщает Reuters.

По оценке агентства, для обслуживания российской экономики достаточно и 50 кредитных организаций. Но усиление доминирования госбанков может привести к росту зависимости сектора от государства, считают эксперты.

Fitch прогнозирует выявление новых проблемных банков. Это спровоцирует неопределенность вокруг их ликвидации или применения способов финансового оздоровления. Также продолжится отток вкладчиков, закрытие или поглощение новых кредитных организаций.

Новый механизм спасения банков через Фонд консолидации, введенный в нынешнем году, эффективнее действовавшей ранее системы, полагают эксперты.

5 октября зампред Альфа-банка Алексей Марей заявил о наличии в ЦБ конфликта интересов. «Сегодня у регулятора огромный конфликт интересов, потому что на регуляторе, особенно в последнее время, стало две шляпы: это и регулятор, и собственник», — сказал Марей.

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса выступила назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. На 1 сентября 2017 года права на ведение банковской деятельности лишились 346 кредитных организаций.

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