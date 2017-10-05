В Банке России обнаружили конфликт интересов

В ЦБ в последнее время существует конфликт интересов. Об этом в четверг, 5 октября, заявил зампред Альфа-банка Алексей Марей, сообщает Rambler News Service.

«Сегодня у регулятора огромный конфликт интересов, потому что на регуляторе, особенно в последнее время, стало две шляпы: это и регулятор, и собственник», — сказал Марей. ЦБ должен оставаться в первую очередь регулятором, добавил он.

Акционерные вопросы с точки зрения свободного рынка необходимо решать топ-менеджменту, подчеркнул зампред Альфа-банка.

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, стратегия Банка России по зачистке банковского сектора, начатая еще в 2013 году, создает невыносимые условия для российской экономики, «по сути дела уничтожает ее своей сверхжесткой финансовой политикой» —

экономика сыпется, и банки умирают вместе с ней, считает он.

В сентябре ЦБ объявил о начале санации Бинбанка; в конце августа принял аналогичное решение в отношении банка «Открытие».

Банк России начал активное оздоровление финансового сектора в 2013 году. Тогда ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков. Инициатором процесса стала назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. За последние годы число банков в стране сократилось на треть.

