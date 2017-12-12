В крымском банке ВВБ ввели временную администрацию

Центробанк (ЦБ) России на полгода ввел временную администрацию в крымском банке ВВБ. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

На такие меры ЦБ пришлось пойти из-за неустойчивого финансового положения кредитной организации. Также на три месяца введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ВВБ.

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Первоочередной задачей временной администрации является обследование финансового положения банка. Это позволит ЦБ определить мероприятия по урегулированию сложившейся ситуации, отмечает регулятор. «На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка ВВБ приостановлены», — говорится в сообщении пресс-службы.

8 декабря «Коммерсантъ» сообщал о жалобах клиентов банка на перебои с выдачей наличности. В кредитной организации эти проблемы отрицали.

ВВБ (бывший «Ярославич») — коммерческий банк, обосновавшийся в Севастополе в октябре 2015 года и являющийся официально крымским банком. Отмечается, что это средний по размеру банк на полуострове. ВВБ также является участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.