Барнаульский банк лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у барнаульского «АлтайБизнес-Банка». Об этом в сообщила пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов, а также из-за наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, отмечает ЦБ.

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«Проблемы в деятельности АКБ „АлтайБизнес-Банк“ возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств банка и наличие основания для банкротства»,— говорится в сообщении.

Возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами банка препятствовал стабилизации его финансового положения. Это свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования, подчеркивает регулятор.

«АлтайБизнес-Банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 512 место в российской банковской системе.

ЦБ стал регулярно отзывать лицензии у банков в 2013 году. На 1 сентября 2017 года права на ведение банковской деятельности лишились 346 кредитных организаций.

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