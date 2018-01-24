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Госкомпаниям разрешили скрывать связи с банками из-за санкций

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Госкомпаниям разрешено не публиковать сведения о закупках финансовых услуг: банковских, страховых, о лизинге и сублизинге, займах и поручительствах, следует из распоряжения правительства.

Это значительная часть их закупок. По данным Минфина, в первом полугодии 2017 года госкомпании приобрели финансовые услуги на один триллион рублей, это составляет 11 процентов от общего объема их заказа.

Распоряжение председателя правительства Дмитрия Медведева будет действовать до 1 июля, как и некоторые другие документы, которые закрывают информацию о закупках. В ноябре прошлого года госкомпаниям разрешено ограничиться публикацией в реестре закупок (на сайте Единой информационной системы) обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки, без данных о победителе.

В декабре 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что правительство предложило перевести на закрытую торговую площадку закупки 126 компаний в связи с возможным расширением санкций США.

В ноябре Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором освободил госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты.

Месяцем ранее Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года.

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