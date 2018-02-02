Бинбанк и «Открытие» решили объединить

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что принято принципиальное решение об объединении двух крупных финансовых организаций, которые проходят процедуру санации. Речь идет о ФК «Открытие» и Бинбанке, сообщает Rambler News Service.

«Решение о том, что "Открытие" и Бинбанк как банк за исключением какой-то доли, может быть, плохих активов, будут объединяться — мы такое внутреннее решение приняли», — заявила глава ЦБ. Оба банка проходят процедуру санации через созданный в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Решение о санации «Открытия» было принято 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Объединение двух банков в один крупный госбанк было наиболее вероятным исходом для финансовых организаций. Банк России сообщал, что намерен объединить, санировать, а после вывести на IPO единый банк. Однако долгое время это был лишь один из возможных вариантов, окончательное решение принято только сейчас.

Объединенным банком будет руководить бывший глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Помимо «Открытия» и Бинбанка под его руководство перейдут санируемый «Открытием» банк «Траст», страховая группа «Росгосстрах», «Открытие Брокер» и другие активы финансовой группы.

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