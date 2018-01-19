Сын бывшего премьера возглавит главный военный банк России

Министр финансов Антон Силуанов официально подтвердил, что генеральный директор «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Петр Фрадков возглавит обновленный Промсвязьбанк, на который будут возложены обязанности опорного банка для государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ТАСС.

«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — рассказал Силуанов.

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В четверг, 19 января, источники «Коммерсанта» сообщали, что новым опорным банком российского военно-промышленного комплекса станет Промсвязьбанк. По их словам, он создается для «осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование».

Изначально о Промсвязьбанке в качестве военного банка речи не шло. Среди кандидатов на это место назывались «дочки» Внешэкономбанка (ВЭБ) Связь-банк и Глобэкс-банк, также на роль военного банка претендовал принадлежащий госкорпорации «Ростех» банк «Российская финансовая корпорация».

Промсвязьбанк недавно был взят Банком России на санацию вместе с банком «Открытие» и Бинбанком. Регулятор планирует закрыть дыру в капитале банка, после чего он будет передан казначейству. Санировать проблемный банк и передать его государству планируется до конца первого квартала 2018 года.

Петр Фрадков — сын бывшего премьер-министра России Михаила Фрадкова. До РЭЦ Петр Фрадков занимал должность заместителя главы Внешэкономбанка.

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