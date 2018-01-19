ЦБ потребовал от уехавшего из России бизнесмена продать банк

ЦБ требует от бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых продать до середины февраля контрольный пакет акций банка «Возрождение» (входит в группу Промсвязьбанка — прим. «Ленты.ру»). Об этом в пятницу, 19 января, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Возможные варианты продажи уже обсуждались главой совета директоров «Возрождения» Отаром Маргания и зампредами Банка России Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным, сообщил собеседник издания. «На совещании было четко обозначено, что братья Ананьевы должны выйти из числа акционеров банка не позднее середины февраля, ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка», — отметил он.

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Регулятор очень недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с Промсвязьбанком. ЦБ требует смены не только владельцев, но и всей команды «Возрождения», чтобы там не осталось менеджеров, связанных с Ананьевыми, подчеркнул другой источник.

В свою очередь председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович прокомментировал данную ситуацию, сказав, что «основные акционеры действуют в рамках предписания ЦБ, согласно которому они должны сократить свою долю в акционерном капитале банка "Возрождение" в течение 90 дней». «Предписаний об изменении этого срока не было. Правление банка находится в постоянном непрерывном контакте и взаимодействии с регулятором с 15 декабря (с первого дня введения временной администрации в Промсвязьбанке)», — подчеркнул он. «Правление четко осознает переходный период и гарантирует защиту интересов банка "Возрождение"» и всех его клиентов. Три года назад, в еще в более сложное время — на фоне финансового кризиса в стране, банк уже был в ситуации смены собственника, и тогда уже менеджмент доказал, что обладает достаточными компетенциями и ресурсами для того, чтобы поддерживать бизнес в такой период», — подытожил Нахманович.

В конце 2017 года Дмитрий Ананьев уехал из России. 25 декабря он заявил, что решение о санации кредитной организации является ошибочным и «в высшей степени спорным», банк был платежеспособным, ликвидности хватало. Ананьев сообщил, что не писал заявление о санации Промсвязьбанка. «На мой взгляд, банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал. Успехов ЦБ в санации желать не хочется, это решение принято за государственный счет», — сказал банкир.

По данным ЦБ, 52,7 процента акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., 2,5 процента — напрямую Промсвязьбанку, 9,7 процента — банку «Россия», 9,4 процента — банку «Санкт-Петербург», оставшаяся часть — миноритариям.

Согласно рэнкингу «Интерфакса», «Возрождение» занимал в российской банковской системе 36-е место по активам и 37-е по капиталу. Чистая прибыль банка за 11 месяцев 2017 года составила три миллиарда рублей.

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