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ЦБ исключил банк «Возрождение» из периметра санации

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Василий Поздышев
Василий Поздышев

В Центробанке заявили об отсутствии вопросов к банку «Возрождение» с точки зрения надзора. Об этом сообщил на пресс-конференции зампред ЦБ Василий Поздышев, передает РБК.

«К самому банку "Возрождение" вопросов с точки зрения надзора нет. Но, так как собственники санированных банков не могут контролировать другие банки, их доля в "Возрождении" будет снижена до 10 процентов», — сказал он.

Мажоритарными акционерами «Возрождения» (35-е место среди российских банков по объему активов по версии «Банки.ру») являются собственники Промсвязьбанка — братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. «Возрождение» входит в головную структуру бизнеса Ананьевых — холдинг «Промсвязькапитал». 52,7 процента акций «Возрождения» принадлежит Promsvyaz Capital B.V., 9,7 процента — банку «Россия», 2,38 процента — Промсвязьбанку.

15 декабря ЦБ объявил о введении временной администрации в Промсвязьбанке — эти функции регулятор возложил на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк будет санирован за счет средств ФКБС. По словам замглавы ЦБ Василия Поздышева, санация займет ориентировочно полгода, на докапитализацию Промсвязьбанка может уйти 100-200 миллиардов рублей. Ранее «Ведомости» сообщали о требовании ЦБ к банку доначислить 100 миллиардов рублей в резервы, а агентство «Эксперт РА» присвоило рейтингу банка статус «под наблюдением».

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