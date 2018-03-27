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Верховный суд спас успевшего снять деньги клиента рухнувшего банка

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Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов и вернул на новое рассмотрение дело вкладчика, который успел снять деньги незадолго до краха банка. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Рашит Сайфутдинов снял деньги со счета за четыре дня до отзыва лицензии у банка, но Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспорило выдачу денег.

В феврале 2016 года Сайфутдинов получил в кассе банка «Унифин» 40 тысяч долларов, 25 тысяч евро и 2,6 миллиона рублей. 15 февраля того же года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию.

АСВ сочло, что Сайфутдинову было оказано предпочтение перед другими кредиторами банка, на момент выдачи денег «Унифину» уже не хватало средств, чтобы исполнять поручения других клиентов. Суды позицию АСВ поддержали.

Газета «Коммерсантъ» писала, что АСВ начало подавать иски к клиентам кредитных учреждений, которые забрали свои вклады незадолго до объявления банка банкротом. В рамках банкротства Военно-промышленного банка агентство подало более 150 исков об оспаривании сделок, совершенных перед признанием банка несостоятельным.

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