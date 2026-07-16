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09:42, 16 июля 2026Спорт

Чемпион России по футболу в составе «Спартака» умер в возрасте 49 лет

Чемпион России по футболу в составе «Спартака» Дуюн умер в возрасте 49 лет
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mikhail Slain / Wikimedia Commons /

Чемпион России в составе московского футбольного клуба «Спартак» Владислав Дуюн умер в возрасте 49 лет. Об этом «Матч ТВ» рассказал его старший брат Владимир.

По словам родственника экс-игрока, тот полтора года боролся с раком поджелудочной железы. «У него осталось трое детей — 14, 16 и 18 лет. Брат сам их растил, его супруга ушла из жизни 11 лет назад, тоже рак», — заявил Дуюн.

Дуюн стал чемпионом России в 1996 году. В том сезоне полузащитник провел 18 матчей в первенстве страны, в которых забил один мяч.

Хавбек завершил карьеру в 2012 году. Помимо «Спартака», он играл за нижегородский «Локомотив», «Ростсельмаш», «Балтику» и «Сокол».

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