Россияне пострадали при масштабной атаке ВСУ на регион в сотнях километров от границы

Губернатор Евраев: ВСУ ударили по Ярославской области, пострадали 5 человек, один не выжил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по находящейся в сотнях километров от границы Ярославской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.

«Наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников», — написал в блоге он.

Чиновник рассказал, что во время масштабной атаки пострадали пять россиян — один пострадавший человек не выжил, еще троим госпитализация не понадобилась, одного пострадавшего доставили в больницу. Угрозу налета летательных аппаратов в регионе не сняли до сих пор.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли смертельный удар реактивными снарядами по Брянской области.