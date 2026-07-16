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09:43, 16 июля 2026Россия

Россияне пострадали при масштабной атаке ВСУ на регион в сотнях километров от границы

Губернатор Евраев: ВСУ ударили по Ярославской области, пострадали 5 человек, один не выжил
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по находящейся в сотнях километров от границы Ярославской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.

«Наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбито 19 беспилотников», — написал в блоге он.

Чиновник рассказал, что во время масштабной атаки пострадали пять россиян — один пострадавший человек не выжил, еще троим госпитализация не понадобилась, одного пострадавшего доставили в больницу. Угрозу налета летательных аппаратов в регионе не сняли до сих пор.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли смертельный удар реактивными снарядами по Брянской области.

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