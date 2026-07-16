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Из жизни
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09:45, 16 июля 2026Из жизни

Женщина выиграла 3,8 миллиона рублей благодаря покойному брату

В США женщина выиграла $50 тысяч благодаря коду из похоронных документов брата
Никита Савин
Никита Савин

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей) благодаря покойному брату. Об этом сообщает UPI.

Женщина из округа Сент-Мэрис рассказала, что через несколько лет после того как ее брата не стало, она нашла среди документов пятизначный код, связанный с конторой, которая организовывала похороны. Американка стала использовать этот код, играя в лотерею.

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24 июня она купила очередной билет и использовала те же цифры из документа. Вернувшись домой и проверив билет, женщина обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов.

Американка призналась, что сначала не поверила в свою удачу и перепроверила билет. Она заявила, что потратит деньги на оплату счетов, а также съездит на Ямайку с сыном и лучшей подругой.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 77,7 тысячи долларов (около шести миллионов рублей) благодаря любви к пицце. Мужчина купил билет, когда ездил за пиццей для всей семьи.

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