Мир
 
Последние новости
«Спартак» уволит главного тренера
Нурмагомедов оказался невезучим
Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала
Керченский стрелок сжег личные вещи перед нападением
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии
Миллионер согласился обменять супердорогой дом на биткоины
Посетители ночного клуба в США допрыгались и провалились под пол
Российских детей оградят от побуждающей к убийствам информации
Причиной расправы над саудовским журналистом в здании консульства стала паника
Новости партнеров

Трампа прокляли ведьмы

Перейти в «Мою Ленту»

В Нью-Йорке в магазине товаров для колдунов и ведьм Catland провели обряд наведения порчи на президента США Дональда Трампа и члена Верховного суда Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Из магазина велась прямая трансляция ритуала, видеозапись доступна на странице заведения в Facebook.

В церемонии участвовали 60 человек. Они зачитывали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Кавано, Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. Возле магазина собрались противники нового верховного судьи, а также религиозные американцы, которые пытались помешать проведению обряда.

20 октября на странице магазина в Facebook появился анонс церемонии и рекомендации для тех, кто не сможет принять участие лично, но хочет провести ее дома самостоятельно. Сотрудники советуют подготовить землю с кладбища, осколки зеркала, черную свечу и фотографию того, на кого будет наложено проклятие. Также в посте приводится текст заклинания на латыни, которое нужно читать во время ритуала. Для лучшего эффекта обряд рекомендуют повторять каждую субботу после наступления темноты.

Следующая церемония наложения проклятия на Кавано запланирована на субботу, 3 ноября. Организаторы вновь рассчитывают привлечь 60 участников, билет стоит 10 долларов. Половину собранных средств отдадут на благотворительность.

6 октября Сенат США назначил Кавано на пост судьи Верховного суда, его кандидатуру предложил Дональд Трамп. Три женщины обвиняли Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах, одна из них лично давала показания на слушаниях по кандидатуре Кавано. Процедура утверждения сопровождалась акциями протеста у входа в здание Сената.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Немецкие ведьмы сварили ноги девушки в котле
Салемская ведьма подала в суд на самого известного в мире чернокнижника
Ведьма благословила законодателей из американского штата Айова
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня
Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Принц крови

Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
16:2621 октября

За расследованием расправы над саудовским журналистом пообещали приглядеть

11:0621 октября

Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора

18:5821 октября

Саудовцы потеряли тело убитого в консульстве журналиста

Мир00:0431 августа

«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»

Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
10:2421 октября

Британия поддержала выход США из ракетного договора

17:2821 октября

Германия распекла Трампа за слова о выходе из ракетного договора

17:1921 октября

Трамп похвастался «любовными посланиями» Ким Чен Ына

Мир00:0218 октября
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года

«На всех Насер»

Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
23:4320 октября

Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией

15:4421 октября

НАТО указало на вину России в выходе США из ракетного договора

08:5320 октября

Названо число убитых за годы российской операции в Сирии боевиков

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
В Подмосковье автобус столкнулся с маршруткой
Российских детей оградят от побуждающей к убийствам информации
РПЦ констатировала потерю Вселенским патриархом статуса лидера православия
Пострадавших при стрельбе в Керчи начали выписывать из больниц
Все материалы
Мир
Мухаммад ибн Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
За расследованием расправы над саудовским журналистом пообещали приглядеть
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Трампа прокляли ведьмы
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Трамп похвастался «любовными посланиями» Ким Чен Ына
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов
Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков
Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Врио губернатора Приморья встретился с Игорем Сечиным
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов
Медведев сравнил стоимость американского и российского газа
Центробанк высказался об угрозе изоляции России
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»
Раскрыта цена танков в годы Великой Отечественной войны
Американский авианосец впервые за последние почти 30 лет вошел в воды Арктики
Все материалы
Спорт
Теперь по-взрослому
Загитова и Медведева сразятся в новом сезоне. Чья возьмет?
Российскому футболу не хватило Кокорина и Мамаева
«Спартак» уволит главного тренера
Российский теннисист впервые за девять лет выиграл Кубок Кремля
Шарапова потеряет миллионы
«Эль-Класико» впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду
Падшие короли
Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
Все материалы
Культура
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Русское краткое
Транс, скины и экстази
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне
Аниту Цой госпитализировали
Лили Аллен обнаженной представила поклонникам альбом «Без стыда»
У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Причиной расправы над саудовским журналистом в здании консульства стала паника
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Жуткий рассказ о спиритическом сеансе перепугал пользователей сети
Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Собиравшая сына в аэропорт мать подложила ему в сумку ружье
Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки
Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете
Бортпроводник Emirates стащил деньги у пассажиров бизнес-класса
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Шестилетняя девочка спасла мать от зверского насилия отца
Большая белая акула напала на серфера и вцепилась ему в руку
Кит Бенни оставил жителей английского города без праздника
Пассажир в метро довел до слез продавщицу цветов и попал на видео
Все материалы
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»
У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия
Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса
Все материалы
Дом
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Сладкие стены
Эти здания хочется съесть. Но не каждому они по зубам
Квартиры в Новой Москве резко подорожали
Полицейский помог «черным риелторам» и отправился в тюрьму
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Все материалы