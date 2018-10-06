Пост Верховного судьи занял обвиняемый в домогательствах кандидат Трампа

Сенат США утвердил кандидатуру обвиняемого в сексуальных домогательствах Бретта Кавано в должности Верховного судьи. Об этом сообщает Fox News.

Согласно изданию, большинство сенаторов проголосовали за назначение Кавано Верховным судьей (50 голосов против 48). Процедура утверждения прерывалась несколько раз из-за криков протестующих, которые собрались у входа в здание и пытались помешать проведению голосования.

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Президент США Дональд Трамп, который предложил Кавано на эту должность, поздравил его с победой. «Сегодня я подпишу приказ о назначении, и он официально вступит в должность», — написал американский лидер в Twitter.

В конце сентября юридический комитет сената заслушал показания Кавано и обвинившей его в сексуальных домогательствах профессора психологии Блейзи. На слушаниях Кавано произнес эмоциональную речь, со слезами на глазах рассказав о своей невиновности и о поддержке, которую ему всегда оказывали женщины. Пострадавшая под присягой подтвердила все обвинения.

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