Журналист назвал жертв домогательств лживыми уродинами и лишился работы

Американский телеканал Fox News уволил журналиста, назвавшего жертв сексуальных домогательств лживыми уродинами. Об этом пишет The Variety со ссылкой на заявление телеканала.

Сотрудничество с автором Кевином Джексоном прекратилось из-за того, что его унизительные комментарии по поводу жертв не отражают ценностей телеканала. По информации издания, речь идет об оскорблении женщин, обвиняющих кандидата в Верховный суд Бретта Кавано в домогательствах. Журналист в течение дня освещал слушания в юридическом комитете сената в Twitter, высмеивая внешность и достижения пострадавших.

«Феминистки враги и сами себе, и всем остальным женщинам. К тому же, они хотят, чтобы мужчинам никогда не верили. Я не поддамся. К дьяволу этот принцип, что женщинам должны верить, не смотря ни на что. Лживые уродины — вот кто эти три женщины, и мы все знаем», — написал Джексон в ответ пользователю, указавшему на неэтичность оскорбления возможных жертв.

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Кавано ранее заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру из-за обвинений, которые, по его мнению, «ничто иное, как клевета в чистом виде». Он категорически отрицает причастность к домогательствам, в том числе к американке Кристин Блейзи Форд, утверждающей, что она подверглась сексуальному посягательству 36 лет назад во время обучения в старших классах. Пострадавшая под присягой подтвердила все обвинения. На слушаниях Кавано произнес эмоциональную речь, со слезами на глазах рассказав о своей невиновности и о поддержке, которую ему всегда оказывали женщины.

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