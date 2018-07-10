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Власти насильно прервали трансляцию шоу о любви и взбесили зрителей

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Бретт Кавано и Дональд Трамп

Зрители американского канала ABC возмутились решением телекомпании прервать шоу «Холостячка» (Bachelorette) официальным сообщением президента США Дональда Трампа о выдвижении на пост в Верховном суде своего соратника Бретта Кавано. Изменение в вещании вызвало раздражение у поклонников шоу о любви, замечает Mashable.

О предстоящих переменах в сетке в Twitter сообщил телеведущий Крис Харрисон.

В прерывании телепрограммы поклонники шоу обвинили лично президента США Дональда Трампа. «Ничто не заставляет меня злиться больше, чем когда Трамп прерывает мои шоу. Не могли бы вы не портить "Холостячку" так же, как вы уже испортили нашу страну», — посетовала в Twitter пользователь @nessa_165616.

«Тьфу. Мировые новости. Сделайте это побыстрее, пожалуйста. Скоро групповое свидание», — подгоняла телепродюсеров американка Меган Стрекер (Megan Strecker).

«Худший эпизод "Холостячки" за все время», — негодовала Эмма Грей (Emma Gray).

Некоторые с юмором восприняли перестановки в эфирной сетке.

«Когда ты просто хотел досмотреть эпизод, но твой папа должен быть назначен или что-то подобное».

«Почему Бекка (главная героиня «Холостячки» — прим. «Ленты.ру») еще не отправила этого парня домой?»

После включения с Трампом прерванный эпизод «Холостячки» продолжился.

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