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Победительнице «Холостяка» посоветовали бороться за Бузову под видом мужчины

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Егор Крид, Тимати и Иван Ургант

Российский певец Егор Крид предложил модели Дарье Клюкиной, которая стала победительницей шестого сезона шоу «Холостяк», надеть парик и снова поучаствовать в подобном проекте, главной героиней которого должна стать телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом он рассказал в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Крид пришел на передачу вместе с рэпером Тимати. Во время разговора с ведущим Иваном Ургантом зашла речь о проекте «Холостяк». «Если финалистке приклеить усы, как у тебя, она может попробовать», — предположил Тимати, обращаясь к Урганту. «Я бы на ее месте надел парик и реально сделал такую тему», — ответил Крид.

Реакция модели на заявление певца пока неизвестна.

В апреле руководство телеканала ТНТ объявило о запуске нового шоу, главной героиней которого станет Бузова. По задумке создателей, телеведущая должна найти любимого мужчину среди нескольких претендентов, которые будут бороться между собой за победу. Концепция шоу напоминает идею «Холостяка», но продюсеры уверяют, что новая программа не является адаптацией уже существующего проекта.

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