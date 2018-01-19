Лейбл Тимати потерял и нашел миллиард своих просмотров на YouTube

Отраслевые СМИ сообщили, что лейбл Black Star недосчитался миллиарда просмотров на YouTube. Предполагалось, что видеосервис распознал накрутку и удалил лишние просмотры, однако портал The Flow выяснил, куда они пропали на самом деле.

Просмотры с YouTube-канала удалились в декабре, сначала потерялись девять миллионов просмотров, а чуть позже — еще 976 миллионов.

«Пары минут достаточно, чтобы установить, что этот миллиард просмотров никуда не исчезал, его переместили на каналы артистов. Если раньше все видео, выпускаемые лейблом Black Star, публиковались на одном аккаунте, то теперь у каждого из них есть отдельный», — приходит к выводу The Flow, проанализировав сервисы, ведущие статистику по YouTube.

305 миллионов просмотров Doni «переехали» с канала Black Star на его личный канал, то же самое произошло с 340 миллионами просмотров Мота, 200 миллионами L'One, 85 миллионами Клавы Коки и 80 миллионами Егора Крида.

Black Star — лейбл звукозаписи и продюсерская компания, основанная в 2006 году Тимуром Юнусовым, известным как Тимати.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!