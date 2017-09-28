Клип «Папина дочка» Егора Крида удалили после обвинений в плагиате

Музыкальное видео на песню «Папина дочка» российского поп-исполнителя Егора Крида удален с видеохостинга YouTube из-за жалобы на нарушение авторских прав. Такое сообщение появляется, если пройти по ссылке на клип.

На ролик администрации сайта пожаловался битмейкер Алексей Вдовченко. Клип был опубликован весной 2016 года и собрал около 45 миллионов просмотров.

Вдовченко подал жалобу во все сервисы, где опубликована песня, пишет TJournal. Ранее в сентябре музыкант подал в суд на лейбл Black Star, которому принадлежат права на композицию Крида. Он обвинил компанию в использовании в «Папиной дочке» его трека Remembering Kate, написанного в 2013 году.

Вдовченко потребовал от лейбла четыре миллиона рублей. В Black Star на это заявили, что конфликт будет решаться в судебном порядке.