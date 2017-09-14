Макаревич отказался судиться с Radiohead из-за плагиата

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что не собирается подавать в суд на британский коллектив Radiohead из-за сходства клипа Lift с музыкальным видео на песню «Место, где свет». Его слова передает РИА Новости в четверг, 14 сентября.

«Какое заявление, какая шутка? Я ничего не заявлял, я же не собираюсь подавать на них в суд. Я просто отметил слишком явное сходство. Я не исключаю, что режиссер увидел на YouTube наш клип, и он его вдохновил, вполне возможно», — объяснил Макаревич.

Накануне музыкант написал в соцсетях, что группа Radiohead «очень некрасиво содрала клип Lift с клипа "Место где свет"». «Мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года», — отметил Макаревич.

Клип на композицию Lift вышел 12 сентября 2017-го.

Сюжет обоих видеороликов заключается в том, что Макаревич и лидер Radiohead Том Йорк долго едут в лифтах, за время поездки в кабину заходят разные люди.