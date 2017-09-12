Том Йорк с мусорными пакетами встретил в лифте двойников и большого негра

Британская рок-группа Radiohead выпустила клип на трек Lift. Ролик появился на YouTube-канале коллектива во вторник, 12 сентября.

Песня вошла в переиздание альбома OK Computer, релиз которого состоялся в июне под названием OK Computer OKNOTOK 1997 2017.

По сюжету видео, лидер Radiohead Том Йорк едет в лифте с двумя мусорными пакетами. По пути в кабину также заходят девушки, старушка, мужчины в костюмах и высокий афроамериканец. В конце клипа двери лифта открываются, за ними оказывается такой же лифт, в котором находится двойник Йорка, после чего к нему подходит другой двойник.